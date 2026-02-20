Фото и видео с события опубликовали пользовательницы Threads – Наталья и Алена Кузнецова.

Что изобразили на украинской платформе?

На карнавальной платформе появился образ президента Украины Владимира Зеленского. Его изобразили в рыцарских доспехах с ракетами и боевым псом, который, вероятно, символизирует известного пса-сапера Патрона. Композиция противопоставляет его российскому лидеру Владимир Путин, которого представили в образе красного таракана с Z-символикой в виде матрешек.



Образ Зеленского на карнавале в Португалии / Скриншот с видео



Путина изобразили тараканом / Скриншот с видео

По словам Натальи, инициатором создания платформы стала мама ее подруги – украинка, которая сейчас проживает в Португалии. Именно она настояла на патриотической тематике, самостоятельно разработала костюмы и вместе с семьей приняла участие в карнавальном шествии.

Мне тоже очень понравилось, прежде всего, что она настояла на этой теме, во-вторых, что использовала свой талант шитья и вообще приняла участие с семьей. Невероятная женщина. Каждый по местам делает свой маленький вклад, чтобы напоминать даже за тысячи километров и это очень ценно,

– отметила женщина.

Какой была реакция соцсетей?

В комментариях под сообщениями пользователи благодарят за поддержку Украины и отмечают смелость и креативность автора идеи. Многие отмечают, что даже небольшие инициативы за рубежом помогают сохранять внимание к войне и демонстрируют солидарность с украинцами.

Как пишет The Portugal News, карнавал в Лоле известен сатирическими и политическими платформами, которые ежегодно реагируют на актуальные мировые события. В этом году одной из таких тем стала поддержка Украины – жест, который не остался незамеченным ни среди местных жителей, ни среди украинской общины.

