Фото та відео з події опублікували користувачки Threads – Наталія та Альона Кузнецова.

Дивіться також Подивитися на північне сяйво можна буде безплатно: Uber запустив цікаву функцію

Що зобразили на українській платформі?

На карнавальній платформі з'явився образ президента України Володимира Зеленського. Його зобразили у лицарських обладунках з ракетами та бойовим псом, який, ймовірно, символізує відомого пса-сапера Патрона. Композиція протиставляє його російському лідеру Володимир Путін, якого представили в образі червоного таргана з Z-символікою у вигляді матрьошок.



Образ Зеленського на карнавалі у Португалії / Скриншот з відео



Путіна зобразли тарганом / Скриншот з відео

За словами Наталії, ініціаторкою створення платформи стала мама її подруги – українка, яка нині проживає у Португалії. Саме вона наполягла на патріотичній тематиці, самостійно розробила костюми та разом із родиною взяла участь у карнавальній ході.

Мені теж дуже сподобалось, перш за все, що вона наполягла на цій темі, по-друге, що використала свій талант шиття і взагалі взяла участь з родиною. Неймовірна жінка. Кожен по місцях робить свій маленький вклад, щоб нагадувати навіть за тисячі кілометрів і це дуже цінно,

– зазначила жінка.

Якою була реація соцмереж?

У коментарях під дописами користувачі дякують за підтримку України та відзначають сміливість і креативність авторки ідеї. Багато хто наголошує, що навіть невеликі ініціативи за кордоном допомагають зберігати увагу до війни та демонструють солідарність з українцями.

Як пише The Portugal News, карнавал у Лоле відомий сатиричними та політичними платформами, які щороку реагують на актуальні світові події. Цьогоріч однією з таких тем стала підтримка України – жест, який не залишився непоміченим ні серед місцевих жителів, ні серед української громади.

Тим часом Непал вводить жорсткіші правила для альпіністів, які хочуть піднятися на Еверест, включаючи вимогу мати досвід підкорення гори висотою понад 7 000 метрів у Непалі.