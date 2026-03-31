Причиной для такого странного запрета стала китайская практика Guhui fang – местные жители массово покупали квартиры специально для того, чтобы хранить там прах родных. Помещения превращают в настоящие святилища с урнами, свечами и красными огнями, пишет The Guardian.

Интересно С 1 апреля все изменится: что ждет украинцев в Польше

Почему в Китае запрещают хранить прах в квартирах?

Уже совсем скоро в Китае состоится традиционный фестиваль Цинмин – в этот день люди обычно очищают могилы предков и совершают ритуальные подношения. Но в последние годы все больше китайцев идут для этого не на кладбище, а в специальные квартиры.

В Китае дешевле и проще положить прах в жилье, чем искать место для традиционного захоронения. Еще в 2020 году расходы на похороны в Китае стали вторыми по стоимости в мире, сразу же после Японии. В то же время цены на недвижимость продолжают падать – с 2021 до 2025 они снизились на 40%. А участок на кладбище можно арендовать всего на 20 лет, в то время, как недвижимость – на 70, пишет BBC.

Еще одна проблема заключается в том, что население Китая очень стремительно стареет: в 2025 году там зарегистрировали 11,3 миллиона смертей, а это на 2,5 миллиона больше, чем десять лет назад, и значительно превышает количество родившихся людей.

Поэтому из-за проблемы с захоронениями – дефицит места и рост стоимости – власти крупных китайских городов, например Шанхая, предоставляет субсидии тем людям, что выбирают "экологические методы захоронения" – например, захоронения в глубоком грунте, или захоронения кремированных останков в море.

К слову, последняя практика в Шанхае в прошлом году достигла рекордных уровней и впервые превысила 10 000 случаев.

Что еще следует знать туристам за рубежом?