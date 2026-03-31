Причиною для такої дивної заборони стала китайська практика Guhui fang – місцеві мешканці масово купували квартири спеціально для того, аби зберігати там прах рідних. Помешкання перетворюють на справжні святилища з урнами, свічками та червоними вогнями, пише The Guardian.

Чому у Китаї забороняють зберігати прах у квартирах?

Вже зовсім скоро у Китаї відбудеться традиційний фестиваль Цінмін – у цей день люди зазвичай очищують могили предків та здійснюють ритуальні підношення. Але останніми роками все більше китайців йдуть для цього не на цвинтарі, а у спеціальні квартири.

У Китаї дешевше та простіше покласти прах у житлі, ніж шукати місце для традиційного поховання. Ще 2020 року витрати на похороні у Китаї стали другими за вартістю у світі, одразу ж після Японії. Водночас ціни на нерухомість продовжують падати – з 2021 до 2025 вони знизилися на 40%. А ділянку на цвинтарі можна орендувати всього на 20 років, в той час, як нерухомість – на 70, пише BBC.

Ще одна проблема полягає в тому, що населення Китаю дуже стрімко старішає: в 2025 році там зареєстрували 11,3 мільйона смертей, а це на 2,5 мільйона більше, ніж десять років тому, і значно перевищує кількість народжених людей.

Тож через проблему з похованнями – дефіцит місця та зростання вартості – влада великих китайських міст, як-от Шанхаю, надає субсидії тим людям, що обирають "екологічні методи поховання" – наприклад, поховання у глибокому ґрунті, або ж поховання кремованих останків у морі.

До слова, остання практика у Шанхаї торік досягла рекордних рівнів і вперше перевищила 10 000 випадків.

