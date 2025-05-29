В частности, ее раздали и россиянам и белорусам. Что известно об инциденте рассказывает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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В Литве помощь украинцев раздали россиянам и белорусам

С 2022 по 2023 год Европейский Союз выделил почти 17 миллионов евро на проект под названием "Помощь беженцам войны из Украины". Однако выяснилось, что эта помощь также распространялась на граждан России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран, которые имеют вид на жительство в Литве.

Следует заметить, что украинские беженцы в Литве получают широкий спектр поддержки, включая продукты, средства гигиены, медикаменты, юридические услуги, а также возможность изучать литовский язык и получить доступ к субсидиям на трудоустройство.

Всего этой программой воспользовались 813 человек из 43 разных стран, что позволило им принять участие в курсах литовского языка и получить субсидии на трудоустройство. Это привело к убыткам на сумму более 1 миллиона евро.

ЕС уже отреагировал

После выявления несоответствий в программе социальной помощи Литва должна вернуть средства Европейскому Союзу. Министерство социальной защиты и труда инициировало внутренний аудит в ответ на сложившуюся ситуацию,, а Агентство Европейского социального фонда (ESFA), которое руководило проектом, уволило своего директора.

В свою защиту ESFA заявило, что помощь неукраинцам была разрешена действующим в то время законодательством, и только 484 бенефициара, как сообщается, получили помощь по ошибке.

Однако, распределение помощи лицам из России и Беларуси вызвало значительную реакцию среди литовских чиновников.

Тем временем в ЕС могут продлить защиту для украинцев до 2027 года.