Зокрема, її роздали й росіянам та білорусам. Що відомо про інцидент розповідає 24 Канал з посиланням на LRT.

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У Литві допомогу українців роздали росіянам і білорусам

З 2022 по 2023 рік Європейський Союз виділив майже 17 мільйонів євро на проєкт під назвою "Допомога біженцям війни з України". Однак з'ясувалося, що ця допомога також поширювалася на громадян Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та інших країн, які мають посвідку на проживання в Литві.

Слід зауважити, що українські біженці в Литві отримують широкий спектр підтримки, включаючи продукти, засоби гігієни, медикаменти, юридичні послуги, а також можливість вивчати литовську мову та отримати доступ до субсидій на працевлаштування.

Загалом цією програмою скористалися 813 осіб з 43 різних країн, що дозволило їм взяти участь у курсах литовської мови та отримати субсидії на працевлаштування. Це призвело до збитків на суму у понад 1 мільйон євро.

ЄС вже відреагувало

Після виявлення невідповідностей у програмі соціальної допомоги Литва повинна повернути кошти Європейському Союзу. Міністерство соціального захисту та праці ініціювало внутрішній аудит у відповідь на ситуацію, що склалася, а Агентство Європейського соціального фонду (ESFA), яке керувало проєктом, звільнило свого директора.

На свій захист ESFA заявило, що допомога неукраїнцям була дозволена чинним на той час законодавством, і лише 484 бенефіціари, як повідомляється, отримали допомогу помилково.

Однак, розподіл допомоги особам з Росії та Білорусі викликав значну реакцію серед литовських чиновників.

Тим часом у ЄС можуть подовжити захист для українців до 2027 року.