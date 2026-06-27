Как сообщает Onet Wiadomości, инцидент произошёл в субботу, 20 июня.

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Что известно о попадании молнии в знаменитый фонтан Вроцлава?

В результате удара серьезно повреждена система освещения, обеспечивающая световые шоу. Значительную часть оборудования придется полностью заменить.

Из-за аварии администрация комплекса решила временно отменить специальные светомузыкальные шоу. В то же время обычные представления будут проводиться и в дальнейшем, но в ограниченном формате.

Устранение последствий может затянуться, ведь необходимо доставить новые комплектующие.

В сети уже опубликовали видео, на котором запечатлен момент удара молнии. Кадры оказались очень зрелищными.

Удар молнии в фонтан: смотрите видео

Представители Зала Столетия также напомнили о запрете заходить в чашу фонтана. По их словам, если бы во время удара молнии в воде находились люди, это могло бы закончиться трагедией. К счастью, никто не пострадал. Администрация уверяет, что делает всё возможное, чтобы как можно быстрее полностью восстановить работу фонтана.

Напомним, что Вроцлавский мультимедийный фонтан – это один из крупнейших фонтанных комплексов в Европе. Он был открыт в 2009 году на территории парка возле исторического Зала Столетия, входящего в список объектов ЮНЕСКО.

Фонтан занимает площадь примерно в один гектар и является одной из главных туристических достопримечательностей города.

Он состоит из сотен водяных форсунок и большого количества световых элементов, которые позволяют создавать сложные шоу из воды, света и музыки. Вода может подниматься на десятки метров в высоту, а вечером шоу дополняются подсветкой, лазерными эффектами и музыкальным сопровождением.

Как работает фонтан во Вроцлаве: смотрите видео