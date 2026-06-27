Як пишуть Onet Wiadomości, інцидент стався у суботу, 20 червня.

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Що відомо про влучання блискавки у відомий фонтан Вроцлава?

Внаслідок удару серйозно пошкоджено систему освітлення, яка забезпечує світлові шоу. Значну частину обладнання доведеться повністю замінити.

Через аварію адміністрація комплексу вирішила тимчасово скасувати спеціальні світломузичні шоу. Водночас звичайні покази проводитимуть надалі, але в обмеженому форматі.

Ліквідація наслідків може тривати довго, адже необхідно доставити нові комплектуючі.

У мережі вже опублікували відео, на якому зафіксований момент удару блискавки. Кадри виявилися дуже видовищними.

Влучання блискавки у фонтан: дивіться відео

Представники Зали Століття також нагадали про заборону заходити до чаші фонтану. За їхніми словами, якби під час удару блискавки у воді перебували люди, це могло б закінчитися трагедією. На щастя, ніхто не постраждав. Адміністрація запевняє, що робить усе можливе, аби якнайшвидше повністю відновити роботу фонтану.

Нагадаємо, що Вроцлавський мультимедійний фонтан – це один із найбільших фонтанних комплексів у Європі. Він був відкритий у 2009 році на території парку біля історичної Зали Століття, що входить до списку об'єктів ЮНЕСКО.

Фонтан займає площу приблизно один гектар і є однією з головних туристичних атракцій міста.

Він складається з сотень водяних форсунок і великої кількості світлових елементів, які дозволяють створювати складні шоу з води, світла та музики. Вода може підійматися на десятки метрів у висоту, а ввечері шоу доповнюються підсвіткою, лазерними ефектами та музичним супроводом.

Як працює фонтан у Вроцлаві: дивіться відео