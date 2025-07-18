Сообщает 24 Канал со ссылкой на NTV.
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Какие последствия мощного ливня в Анкаре?
Вечером 18 июля Анкару внезапно накрыл мощный ливень мощный ливень и шторм, что серьезно повлияло на жизнь города. Из-за значительных осадков на многих улицах и проспектах образовались наводнения, усложнилось дорожное движение, образовались пробки, а некоторые автомобили были смыты потоками воды или затоплены.
Последствия мощного ливня в Анкаре: смотрите видео
В районах с интенсивным движением транспорта наблюдались перебои в работе общественного транспорта. В результате обвала опорной стены одного из домов был поврежден автомобиль, один человек получил ранения.
Из-за подтопления вышла из строя канализационная система, водой затопило первые этажи жилых домов и офисов. Людей, которые остались в своих домах, эвакуировали в безопасные места с помощью муниципальных служб и местных жителей.
В Анкаре значительно затопило улицы / Фото NTV
В районах Кечиорен и Чанкая шторм повалил деревья, а в районе Мамак Ченгизхан сорвало крышу одного из зданий.
К ликвидации последствий непогоды привлекли 1 869 единиц техники и более 2 300 работников муниципалитета.
"Сейчас нет серьезных проблем. В двух подземных переходах затоплено водой. Там сейчас работают бригады. Надеемся, что мы пройдем это без серьезного кризиса", – заявил губернатор Анкары Васип Шахин.