Повідомляє 24 Канал з посиланням на NTV.

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Які наслідки потужної зливи в Анкарі?

Ввечері 18 липня Анкару раптово накрила потужна злива та шторм, що серйозно вплинуло на життя міста. Через значні опади на багатьох вулицях і проспектах утворилися повені, ускладнився дорожній рух, утворилися затори, а деякі автомобілі були змиті потоками води або затоплені.

Наслідки потужної зливи в Анкарі: дивіться відео

У районах з інтенсивним рухом транспорту спостерігалися перебої в роботі громадського транспорту. Унаслідок обвалу опорної стіни одного з будинків було пошкоджено автомобіль, одна людина отримала поранення.

Через підтоплення вийшла з ладу каналізаційна система, водою затопило перші поверхи житлових будинків і офісів. Людей, які залишилися у своїх помешканнях, евакуювали в безпечні місця за допомогою муніципальних служб і місцевих мешканців.

В Анкарі значно затопило вулиці / Фото NTV

У районах Кечіорен і Чанкая шторм повалив дерева, а в районі Мамак Ченгізхан зірвало дах однієї з будівель.

До ліквідації наслідків негоди залучили 1 869 одиниць техніки та понад 2 300 працівників муніципалітету.

"Наразі немає серйозних проблем. У двох підземних переходах затоплено водою. Там зараз працюють бригади. Сподіваємося, що ми пройдемо це без серйозної кризи", – заявив губернатор Анкари Васіп Шахін.