Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По сообщению пограничников, по состоянию на 19 февраля 10:20 временно остановили оформление грузовых автомобилей, а также транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки, в пункте пропуска "Исакча".



/ Фото ГПСУ

Где именно ввели временные ограничения?

Этот пункт пропуска расположен на румынской стороне и является смежным с украинским пунктом пропуска "Орловка". Сейчас через границу в этом направлении могут проезжать только легковые автомобили.

Грузовики и автобусы временно не пропускают, пока ситуация с погодой не улучшится. Пограничники просят водителей и перевозчиков заранее учесть эти ограничения при планировании маршрута и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы. О возобновлении работы пункта пропуска для грузового транспорта сообщат дополнительно.

Интересно! Как пишет Romania Insider, ранее Румынию и Молдову накрыла непогода. Снегопад парализовал работу аэропорта в Кишиневе. Там отменили рейсы в несколько стран.

Какова ситуация на границе с Украиной?