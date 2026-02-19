Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Смотрите также Очереди могут исчезнуть: Украина открывает новый пункт пропуска
По сообщению пограничников, по состоянию на 19 февраля 10:20 временно остановили оформление грузовых автомобилей, а также транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки, в пункте пропуска "Исакча".
/ Фото ГПСУ
Где именно ввели временные ограничения?
Этот пункт пропуска расположен на румынской стороне и является смежным с украинским пунктом пропуска "Орловка". Сейчас через границу в этом направлении могут проезжать только легковые автомобили.
Грузовики и автобусы временно не пропускают, пока ситуация с погодой не улучшится. Пограничники просят водителей и перевозчиков заранее учесть эти ограничения при планировании маршрута и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы. О возобновлении работы пункта пропуска для грузового транспорта сообщат дополнительно.
Интересно! Как пишет Romania Insider, ранее Румынию и Молдову накрыла непогода. Снегопад парализовал работу аэропорта в Кишиневе. Там отменили рейсы в несколько стран.
Какова ситуация на границе с Украиной?
- С 16 февраля 2026 года временно ограничено движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Причиной является проведение реконструкции моста через реку Тиса.
- Ограничения продлятся до 3 апреля и будут действовать в будние дни с 09:00 до 16:00. В это время проезд будет ограничен только для транспортных средств.