Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Дивіться також Черги можуть зникнути: Україна відкриває новий пункт пропуску

За повідомленням прикордонників, станом на 19 лютого 10:20 тимчасово зупинили оформлення вантажних автомобілів, а також транспорту, який здійснює пасажирські перевезення, у пункті пропуску "Ісакча".



/ Фото ДПСУ

Де саме ввели тимчасові обмеження?

Цей пункт пропуску розташований на румунській стороні та є суміжним з українським пунктом пропуску "Орлівка". Наразі через кордон у цьому напрямку можуть проїжджати лише легкові автомобілі.

Вантажівки та автобуси тимчасово не пропускають, поки ситуація з погодою не покращиться. Прикордонники просять водіїв та перевізників заздалегідь врахувати ці обмеження під час планування маршруту та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону. Про відновлення роботи пункту пропуску для вантажного транспорту повідомлять додатково.

Цікаво! Як пише Romania Insider, раніше Румунію та Молдову накрила негода. Снігопад паралізував роботу аеропорту у Кишиневі. Там скасували рейси у кілька країн.

Яка ситуація на кордоні з Україною?