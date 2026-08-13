Блогерша рассказала, что разница в ценах между Украиной и Польшей, а также высокая стоимость жизни в последней не позволяют ей откладывать деньги, сообщает kittiikay.

Какие минусы в Варшаве заметила украинка?

Жизнь в столице Польши вовсе не такая идеальная, как многим может показаться. Украинка поделилась, что если работать на обычной работе, много денег отложить не удастся. Причина проста: большая часть зарплаты уходит на довольно дорогую аренду и питание.

Еще одна тема, о которой многие люди даже не догадываются перед переездом, – это вода в Польше. Девушка рассказала, что именно из-за этого она за полтора года жизни в столице заметила, что ее волосы заметно поредели.

А вода – это вообще то, о чем все молчат. За полтора года проживания здесь густота моих волос уменьшилась в два раза. И что самое интересное, не только у меня. Очень многие мои знакомые и комментаторы также жаловались на такую проблему,

– рассказала блогерша.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

До переезда в Польшу девушка жила в Николаеве и призналась, что в Варшаве ей очень не хватает солнечных дней.

Украинка рассказала о минусах жизни в Варшаве: смотрите видео

Отдельное предупреждение касалось трудоустройства – как ни странно, украинка советует не устраиваться к украинским работодателям в Польше.

Потому что, к сожалению, свои наживаются на своих. Но даже несмотря на эти моменты, я просто обожаю Варшаву,

– отметила девушка.

Какие цены сейчас в Варшаве?

Семье из 4 человек в месяц в Варшаве нужно примерно 11 815 злотых (141 269 гривен) без учета арендной платы. А вот одному человеку для проживания понадобится примерно 42 000 гривен без учета аренды, пишет Numbeo.

А аренда жилья в Польше также не из дешевых. В Варшаве цены на квартиры следующие:

однокомнатная в центре города – 4742 злотых в месяц;

однокомнатная за пределами центра – 3699 злотых в месяц;

трехкомнатная квартира в центре города – 8431 злотый в месяц;

трехкомнатная квартира за пределами центра – 5984 злотых в месяц.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, в каких городах Польши аренда сейчас самая дешевая.