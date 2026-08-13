Блогерка поділилася, що різниця цін в Україні та Польщі й висока вартість життя в останній не дозволяють їй відкладати кошти, розповідає kittiikay.

Які мінуси у Варшаві помітила українка?

Життя у столиці Польщі зовсім не таке ідеальне, як багатьом може видаватися. Українка поділилася, що якщо працювати на звичайній роботі, багато грошей відкласти не вдасться. Причина проста: більша частина зарплати витрачається на досить дорогу оренду та харчування.

Ще одна тема, про яку чимало людей навіть не здогадуються перед переїздом – це якісь води у Польщі. Дівчина поділилася, що саме з цієї причини за півтора року життя у столиці її волосся помітно порідшало.

А вода – це взагалі те, про що всі мовчать. За півтора року проживання тут моє волосся зменшилось у густині в рази два. І що саме цікаве, та не лише в мене. Дуже багато моїх знайомих і коментаторів також скаржилися на таку проблему,

– розповіла блогерка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До переїзду в Польщу дівчина жила у Миколаєві та зізналася, що у Варшаві їй дуже бракує сонячних днів.

Українка розповіла про мінуси життя у Варшаві: дивіться відео

Окреме застереження стосувалося працевлаштування – як не дивно, українка радить не влаштовуватися до українських роботодавців у Польщі.

Тому що, на жаль, свої наживаються на своїх. Але навіть не дивлячись на ці пункти, я просто обожнюю Варшаву,

– зауважила дівчина.

Які ціни зараз у Варшаві?

Родині з 4 людей на місяць у Варшаві потрібно приблизно 11 815 злотих (141 269 гривень) без урахування орендної плати. А ось одній людині для життя знадобиться приблизно 42 000 гривень без оренди, пише Numbeo.

А оренда житла у Польщі також не дешева. У Варшаві ціни на квартири такі:

однокімнатна у центрі міста – 4742 злотих на місяць;

однокімнатна за межами центру – 3699 злотих на місяць;

трикімнатна квартира в центрі міста – 8431 злотий на місяць;

трикімнатна квартира за межами центру – 5984 злоті на місяць.

До слова, раніше ми вже розповідали, в яких містах Польщі оренда зараз найдешевша.