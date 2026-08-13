Блогерка поділилася, що різниця цін в Україні та Польщі й висока вартість життя в останній не дозволяють їй відкладати кошти, розповідає kittiikay.
Які мінуси у Варшаві помітила українка?
Життя у столиці Польщі зовсім не таке ідеальне, як багатьом може видаватися. Українка поділилася, що якщо працювати на звичайній роботі, багато грошей відкласти не вдасться. Причина проста: більша частина зарплати витрачається на досить дорогу оренду та харчування.
Ще одна тема, про яку чимало людей навіть не здогадуються перед переїздом – це якісь води у Польщі. Дівчина поділилася, що саме з цієї причини за півтора року життя у столиці її волосся помітно порідшало.
А вода – це взагалі те, про що всі мовчать. За півтора року проживання тут моє волосся зменшилось у густині в рази два. І що саме цікаве, та не лише в мене. Дуже багато моїх знайомих і коментаторів також скаржилися на таку проблему,
– розповіла блогерка.
До переїзду в Польщу дівчина жила у Миколаєві та зізналася, що у Варшаві їй дуже бракує сонячних днів.
Українка розповіла про мінуси життя у Варшаві: дивіться відео
Окреме застереження стосувалося працевлаштування – як не дивно, українка радить не влаштовуватися до українських роботодавців у Польщі.
Тому що, на жаль, свої наживаються на своїх. Але навіть не дивлячись на ці пункти, я просто обожнюю Варшаву,
– зауважила дівчина.
Які ціни зараз у Варшаві?
Родині з 4 людей на місяць у Варшаві потрібно приблизно 11 815 злотих (141 269 гривень) без урахування орендної плати. А ось одній людині для життя знадобиться приблизно 42 000 гривень без оренди, пише Numbeo.
А оренда житла у Польщі також не дешева. У Варшаві ціни на квартири такі:
- однокімнатна у центрі міста – 4742 злотих на місяць;
- однокімнатна за межами центру – 3699 злотих на місяць;
- трикімнатна квартира в центрі міста – 8431 злотий на місяць;
- трикімнатна квартира за межами центру – 5984 злоті на місяць.
До слова, раніше ми вже розповідали, в яких містах Польщі оренда зараз найдешевша.