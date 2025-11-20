Французские электроперевозчики заявили, что линии метро и пригородные поезда пришлось остановить – и более 170 000 домов сначала оставались без электричества, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему в Париже произошло отключение электричества?
В четверг утром, 20 ноября, некоторые районы Парижа и соседнего региона пострадали от отключения электроэнергии. Кроме того, что многие дома остались без света, не работают также и светофоры и уличные фонари. Впрочем, отключение было коротким и для большинства людей длилось не более, чем 5 минут.
Но несколько тысяч домов все еще остаются без света, пишет Euronews. Блэкаут произошёл из-за технического инцидента на одной из подстанций в Исси-ле-Мулино. Именно там управляются высоковольтные электропередачи Франции.
Оператор электросети уже извинился за причиненные неудобства.
