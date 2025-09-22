Украинка рассказала, что в Америке в заведениях очень распространены большие порции еды – они свидетельствуют о благосостоянии, и таким образом пытаются заманить покупателей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинка в США".

Впрочем, большая часть еды не съедается, а выбрасывается.

Почему в США выбрасывают много еды?

Очень много еды в США в конце концов не доходят до покупателей – ее выбрасывают из ресторанов и магазинов. Еду даже не отдают бездомным – и на это есть конкретная причина.

Раньше так и делали. Но проблема в том, что если заведение отдало еду бездомным или малообеспеченным, а потом кто-то пожалуется или отравится, возможны суды и большая компенсация, – поделилась украинка.

Именно поэтому ресторанам, супермаркетам и заведениям гораздо проще просто выбрасывать все остатки, что не удалось продать. В общем примерно 30 – 40% пищи во всей стране просто выбрасывается.

Например, в супермаркетах отказываются от "некрасивой" продукции – овощей и фруктов, и их не получится найти на полках, ведь их выбрасывают сразу же. Также к выбрасыванию продуктов приводят и сложности в понимании истечения срока годности.

В США есть два отдельных срока годности – "sell by" и "use by". Первый срок действует для магазинов, а второй – для покупателей. Впрочем, очень часто второй срок годности на продуктах не указан вообще, и поэтому покупатели не могут понять, насколько быстро нужно будет съесть продукт – а затем не покупают его вообще.

Еще одна причина, почему немало продуктов выбрасывают и недоедают – это сети магазинов, где можно купить продукты оптом, в очень больших количествах. Украинка поделилась, что сама прекратила так закупаться, ведь поняла, что не успевает съедать все, что купила, а выбрасывать продукты ей жалко.

