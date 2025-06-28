Для того, чтобы получить приписное, нужно пройти военно-врачебную комиссию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Юристи.UA".

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Можно ли получить приписное за рубежом

Юристы объяснили, что приписное удостоверение получить за рубежом невозможно. Его можно получить только на территории Украины, ведь только здесь есть возможность пройти ВВК.

Получение приписного возможно только при личном обращении в ТЦК, после прохождения ВВК,

– уточнили юристы.

К слову, также заметим, 17-летние юноши не могут выехать из Украины, если у них нет приписного удостоверения.

Если же приписное есть, и 17-летний парень хочет пересечь границу, то зарубежный пограничники не имеют права не выпустить подростка – он имеет право выехать из Украины даже в канун 18-летия.

Кроме того, приписное удостоверение нужно для поступления в украинский университет, даже если обучение дистанционное.