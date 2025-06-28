Для того, щоб отримати приписне, потрібно пройти військово-лікарську комісію. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Юристи.UA".

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Чи можна отримати приписне за кордоном

Юристи пояснили, що приписне посвідчення отримати за кордоном неможливо. Його можна отримати тільки на території України, адже тільки тут є можливість пройти ВЛК.

Отримання приписного можливе тільки при особистому зверненні до ТЦК, після проходження ВЛК,

– уточнили юристи.

До слова, також зауважимо, 17-річні юнаки не можуть виїхати з України, якщо у них немає приписного посвідчення.

Якщо ж приписне є, і 17-річний хлопець хоче перетнути кордон, то закордонний прикордонники не мають права не випустити підлітка – він має право виїхати з України навіть в переддень 18-річчя.

Крім того, приписне посвідчення потрібне для вступу в український університет, навіть якщо навчання дистанційне.