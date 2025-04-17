Представитель Государственной пограничной службы Украины рассказал, что рост пассажиров происходит именно на въезд в Украину. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на заявление Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на границе с ЕС

Андрей Демченко сообщил, что ранее в будние дни государственную границу пересекали около 70 тысяч человек ежедневно. Сейчас же пассажиропоток значительно возрастает.

Например, за прошедшие сутки, 16 апреля, границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель вырос до более чем 100 тысяч. Большинство пассажиров – украинцы, они составляют около 85% от общего количества тех, кто заезжает на территорию страны.

В ГПСУ ожидают, что количество пассажиров на границе еще больше возрастет, из-за чего на пунктах пропуска могут возникать очереди.

За последнее время преимущество идет на въезд в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства... Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях могут возникать очереди,

– сказал Андрей Демченко.

Согласно последнему сообщением пограничников, во Львовской области пассажиропоток вырос на 20% по сравнению с привычными показателями.

Обратите внимание. Самое интенсивное движение зафиксировано в пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". Меньшая нагрузка наблюдается в пунктах "Нижанковичи", "Смильница" и "Грушев".

Также следует заметить, что на "Шегини" продолжается ремонт, поэтому сейчас там ограничен въезд в Польшу.