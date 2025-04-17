Речник Державної прикордонної служби України розповів, що зростання пасажирів відбувається саме на в'їзд в Україну. Про це пише 24 Канал, посилаючись на заяву Андрія Демченка в етері телемарафону.

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Яка ситуація на кордоні з ЄС

Андрій Демченко повідомив, що раніше в будні дні державний кордон перетинали близько 70 тисяч людей щодня. Нині ж пасажиропотік значно зростає.

Наприклад, минулої доби, 16 квітня, кордон перетнули 95 тисяч громадян, а у вихідні дні показник зріс до більше ніж 100 тисяч. Більшість пасажирів – українці, вони становлять близько 85% від загальної кількості тих, хто заїжджає на територію країни.

У ДПСУ очікують, що кількість пасажирів на кордоні ще більше зросте, через що на пунктах пропуску можуть виникати черги.

За останній час перевага йде на в’їзд в Україну, і, зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави... Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги,

– сказав Андрій Демченко.

Згідно з останнім повідомленням прикордонників, у Львівській області пасажиропотік зріс на 20% у порівнянні зі звичними показниками.

Зверніть увагу. Найінтенсивніший рух зафіксовано у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська". Менше навантаження спостерігається в пунктах "Нижанковичі", "Смільниця" та "Грушів".

Також слід зауважити, що на "Шегині" триває ремонт, тож наразі там обмежений в'їзд до Польщі.