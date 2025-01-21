Они прекратят работу в четверг, 23 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ekathimerini.

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В столице Греции будут бастовать водители такси

Такси не будут работать с 9:00 до 15:00, после этого водители готовятся к маршу протеста к Министерству транспорта и инфраструктуры.

В недавнем заявлении профсоюз сообщил о своем единодушном решении активизировать усилия вокруг нового дорожного кодекса. В частности, организация выступает за то, чтобы груженым такси было разрешено ездить по полосам для автобусов.

Напомним, с 18 января в Вашингтоне тысячи людей протестовали против инаугурации Дональда Трампа, выступая за права женщин, расовую справедливость и другие инициативы. Ожидалось около 300 протестов по всей стране, в которых должны были принять участие до 50 тысяч человек.