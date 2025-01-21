Вони припинять роботу в четвер, 23 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ekathimerini.

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У столиці Греції страйкуватимуть водії таксі

Таксі не працюватимуть з 9:00 до 15:00, після цього водії готуються до маршу протесту до Міністерства транспорту та інфраструктури.

У нещодавній заяві профспілка повідомила про своє одностайне рішення активізувати зусилля навколо нового дорожнього кодексу. Зокрема, організація виступає за те, щоб навантаженим таксі було дозволено їздити по смугах для автобусів.

Нагадаємо, з 18 січня у Вашингтоні тисячі людей протестували проти інавгурації Дональда Трампа, виступаючи за права жінок, расову справедливість та інші ініціативи. Очікувалося близько 300 протестів по всій країні, в яких мали взяти участь до 50 тисяч осіб.