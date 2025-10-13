Через несколько дней после того, как сильные дожди затопили несколько частей Мексики, страна подверглась разрушениям из-за наводнения: вода смыла транспорт и некоторые дома и дороги. Известно уже о 47 жертвах, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.
Что известно о тропических штормах в Мексике?
В результате наводнений и оползней осадки в пяти штатах Мексики усилились, и в воскресенье количество жертв от тропических штормов уже возросло до 47 человек. Власть уже помогает пострадавшим жителям разыскать пропавших без вести людей и расчистить несколько районов, пострадавших особенно сильно.
Президент Клаудия Шейнбаум посетила некоторые штаты и сообщила, что правительство начнет перепись пострадавшего населения и распределение помощи. Между тем Агентство гражданской защиты Мексики уже сообщило, что по состоянию на вечер воскресенья от сильных дождей погибло 18 человек в штате Веракрус и 16 человек в штате Идальго.
По меньшей мере 12 человек погибли в Пуэбле, что к востоку от Мехико. Также в центральном штате Керетаро ребенок погиб под оползнем. Спасательные работы продолжаются в селах, пострадавших под наводнения и замусоренные обломками, и количество жертв еще может возрасти.
Солдаты эвакуировали людей с помощью спасательных плотов, а немало домов затопило грязью, пишет Reuters. Спасателям приходилось пробираться по улицам городов через воду, достигавшую им до пояса.
