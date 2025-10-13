Через кілька днів після того, як сильні дощі затопили кілька частин Мексики, країна зазнала руйнувань через повені: вода змила транспорт та деякі будинки й дороги. Наразі відомо вже про 47 жертв, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

Що відомо про тропічні шторми у Мексиці?

Внаслідок повеней та зсувів опади у п'яти штатах Мексики посилилися, і у неділю кількість жертв від тропічних штормів вже зросла до 47 людей. Влада вже допомагає постраждалим мешканцям розшукати зниклих безвісти людей та розчистити кілька районів, що постраждали особливо сильно.

Президентка Клаудія Шейнбаум відвідала деякі штати та повідомила, що уряд почне перепис постраждалого населення та розподіл допомоги. Тим часом Агентство цивільного захисту Мексики вже повідомило, що станом на вечір неділі від сильних дощів загинуло 18 людей у штаті Веракрус та 16 людей у штаті Ідальго.

Щонайменше 12 людей загинули у Пуеблі, що на схід від Мехіко. Також в центральному штаті Керетаро дитина загинула під зсувом. Рятувальні роботи продовжуються у селах, що постраждали під повені та засмічені уламками, і кількість жертв ще може зрости.

Солдати евакуювали людей за допомогою рятувальних плотів, а чимало будинків затопило багнюкою, пише Reuters. Рятувальникам доводилося пробиратися вулицями міст через воду, що сягала їм до поясу.

