Партія чинної голови Ради міністрів Італії Джорджії Мелоні внесла законопроєкт про заборону носіння паранджі та нікабу у громадських місцях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Ця пропозиція є частиною проєкту правої партії, спрямованого на боротьбу з "культурним сепаратизмом".

Чому в Італії планують заборонити носіння паранджі?

Нова заборона передбачатиме, що одяг, який закриває обличчя, не можна буде носити у школах, університетах, на роботі, у магазинах та інших громадських місцях. А будь-хто, хто порушить цю заборону, може отримати штраф. Суми цих штрафів коливатимуться від 300 до 3000 євро.

У вступі до законопроєкту мовиться, що нові заборони створюються для боротьби з "релігійною радикалізацією та релігійно мотивованою ненавистю".

Заборони стосуватимуться не тільки паранджі, але й нікабу та бурки. Бурка – це одяг, який носять деякі мусульманки. Він закриває все тіло та обличчя і має сітку на місці очей, аби людина могла бачити. Натомість нікаб – це вуаль для лиця, що залишає ділянку навколо очей відкритою. Її носять з окремою вуаллю для очей, а також з додатковою хусткою на голову.

Критики одягу переконані, що він нав'язаний мусульманкам і є мізогінним, натомість противники заборон стверджують, що подібні заборони призведуть тільки до більшої ізоляції жінок від решти суспільства.

Які ще країни забороняють носіння паранджі?

Якщо законопроєкт ухвалять, Італія приєднається до групи з понад 20 країн, що застосовують певну форму заборони на носіння паранджі. До цих країн вже належать Австрія, Туреччина, Швейцарія та Франція. Остання у 2011 році стала першою європейською країною, що запровадила заборону на носіння паранджі.

Заборону підтримує зокрема і Європейський суд з прав людини. Суд підтримав заборону на паранджу та вуалі, що повністю закривають лице, у Бельгії 2017 року – він постановив, що країни можуть обмежувати певний одяг для забезпечення соціальної згуртованості, пише Reuters.

До слова, в деяких частинах Італії обмеження діють вже не один рік – в Ломбардії заборону на носіння масок під час входу до громадських будівель запровадили ще 2015 року.

Італійський законопроєкт передбачає також і покарання за перевірку цноти, а також посилює покарання за примусові шлюби. Релігійний примус у таких випадках буде підставою для судового переслідування.

