Партия действующего председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони внесла законопроект о запрете ношения паранджи и никаба в общественных местах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Это предложение является частью проекта правой партии, направленного на борьбу с "культурным сепаратизмом".
Почему в Италии планируют запретить ношение паранджи?
Новый запрет будет предусматривать, что одежду, которая закрывает лицо, нельзя будет носить в школах, университетах, на работе, в магазинах и других общественных местах. А любой, кто нарушит этот запрет, может получить штраф. Суммы этих штрафов будут колебаться от 300 до 3000 евро.
Во вступлении к законопроекту говорится, что новые запреты создаются для борьбы с "религиозной радикализацией и религиозно мотивированной ненавистью".
Запреты будут касаться не только паранджи, но и никаба и бурки. Бурка – это одежда, которую носят некоторые мусульманки. Она закрывает все тело и лицо и имеет сетку на месте глаз, чтобы человек мог видеть. Зато никаб – это вуаль для лица, оставляющая участок вокруг глаз открытой. Ее носят с отдельной вуалью для глаз, а также с дополнительным платком на голову.
Критики одежды убеждены, что она навязана мусульманкам и является мизогинною, зато противники запретов утверждают, что подобные запреты приведут только к большей изоляции женщин от остального общества.
Какие еще страны запрещают ношение паранджи?
Если законопроект примут, Италия присоединится к группе из более 20 стран, применяющих определенную форму запрета на ношение паранджи. К этим странам уже относятся Австрия, Турция, Швейцария и Франция. Последняя в 2011 году стала первой европейской страной, которая ввела запрет на ношение паранджи.
Запрет поддерживает в том числе и Европейский суд по правам человека. Суд поддержал запрет на паранджу и вуали, полностью закрывающие лицо, в Бельгии в 2017 году – он постановил, что страны могут ограничивать определенную одежду для обеспечения социальной сплоченности, пишет Reuters.
К слову, в некоторых частях Италии ограничения действуют уже не один год – в Ломбардии запрет на ношение масок при входе в общественные здания ввели еще в 2015 году.
Итальянский законопроект предусматривает также и наказание за проверку девственности, а также ужесточает наказание за принудительные браки. Религиозное принуждение в таких случаях будет основанием для судебного преследования.
