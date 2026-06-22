Новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2027 года, говорится на сайте правительства Польши.

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Что изменится для работников?

В настоящее время польские правила охраны труда определяют лишь минимальную допустимую температуру на рабочем месте. Максимальные температурные пределы законодательством не установлены. Согласно новому законопроекту, работодатели должны будут реагировать, если температура превысит установленные нормы:

свыше 28 градусов в помещениях, где выполняется офисная или легкая работа;

свыше 25 градусов при тяжелом физическом труде.

В таких случаях компании будут обязаны принимать меры по защите работников от перегрева.

Какие меры придется ввести?

Прежде всего работодатели должны будут использовать технические решения для снижения температуры:

кондиционирование воздуха;

вентиляцию помещений;

солнцезащитные системы и навесы.

Если обеспечить комфортную температуру технически невозможно, придется применять организационные изменения. Среди предложенных решений:

дополнительные перерывы;

сокращение рабочего дня;

изменение графиков работы;

сменный режим;

удаленная работа;

обустройство мест для отдыха в прохладных помещениях.

Для работников, занятых на открытом воздухе, работодатели смогут переносить самые тяжелые задачи на менее жаркие часы суток.

В Польше хотят запретить работу при температуре выше 35 градусов / Фото Pinterest

Когда придется останавливать работу?

Законопроект также предусматривает случаи обязательного прекращения работы. Если после применения всех доступных мер температура в помещении превысит 35 градусов, работодатель будет обязан приостановить выполнение работ.

Для работы под открытым небом ограничения будут действовать еще раньше. При температуре свыше 32 градусов будет запрещено выполнять работы, связанные с высокой или очень высокой физической нагрузкой. Исключения предусмотрены только для деятельности, которую невозможно прервать по технологическим или организационным причинам.

Отдельным требованием станет постоянный мониторинг температуры. Компании должны будут регулярно измерять и документировать температурные показатели как в помещениях, так и на открытых рабочих площадках.

Правительство поясняет, что новые правила призваны снизить риски для здоровья работников во время волн жары, которые в последние годы становятся все более частыми в Польше. Ожидается, что до вступления в силу новых норм у предприятий будет более года на подготовку к новым требованиям.