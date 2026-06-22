Нові правила можуть набути чинності вже з 1 січня 2027 року, мовиться на сайті уряду Польщі.

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Що зміниться для працівників?

Наразі польські правила охорони праці визначають лише мінімальну допустиму температуру на робочому місці. Максимальні температурні межі законодавством не встановлені. Відповідно до нового законопроєкту, роботодавці повинні будуть реагувати, якщо температура перевищить встановлені норми:

понад 28 градуси у приміщеннях, де виконується офісна або легка робота;

понад 25 градуси під час важкої фізичної праці.

У таких випадках компанії будуть зобов'язані впроваджувати заходи для захисту працівників від перегріву.

Які заходи доведеться запровадити?

Передусім роботодавці повинні будуть використовувати технічні рішення для зниження температури:

кондиціонування повітря;

вентиляцію приміщень;

сонцезахисні системи та навіси.

Якщо забезпечити комфортну температуру технічно неможливо, доведеться застосовувати організаційні зміни. Серед запропонованих рішень:

додаткові перерви;

скорочення робочого дня;

зміна графіків роботи;

позмінний режим;

дистанційна робота;

облаштування місць для відпочинку в прохолодних приміщеннях.

Для працівників на відкритому повітрі роботодавці зможуть переносити найважчі завдання на менш спекотні години доби.

У Польщі хочуть заборонити працювати за температури понад 35 градусів / Фото Pinterest

Коли роботу доведеться зупиняти?

Законопроєкт також передбачає випадки обов'язкового припинення роботи. Якщо після застосування всіх доступних заходів температура в приміщенні перевищить 35 градуси, роботодавець буде зобов'язаний призупинити виконання робіт.

Для роботи просто неба обмеження діятимуть ще раніше. За температури понад 32 градуси буде заборонено виконувати роботи, пов'язані з високим або дуже високим фізичним навантаженням. Винятки передбачені лише для діяльності, яку неможливо перервати з технологічних або організаційних причин.

Окремою вимогою стане постійний моніторинг температури. Компанії повинні будуть регулярно вимірювати та документувати температурні показники як у приміщеннях, так і на відкритих робочих майданчиках.

Уряд пояснює, що нові правила покликані зменшити ризики для здоров'я працівників під час хвиль спеки, які останніми роками стають дедалі частішими в Польщі. Очікується, що до набуття чинності нових норм підприємства матимуть понад рік на підготовку до нових вимог.