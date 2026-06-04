Соответствующее письмо, подписанное министрами внутренних и иностранных дел, оказалось в распоряжении польской радиостанции RMF FM.
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Кто выступает за ограничения против россиян?
Среди подписантов документа – Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, которые не являются членами Европейского Союза. В письме министры выразили обеспокоенность ростом количества российских туристов в странах ЕС на фоне продолжающейся войны против Украины.
Глубокое беспокойство вызывает рост количества российских туристов, которые проводят отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, тогда как ракеты и дроны продолжают поражать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине,
– отмечается в документе.
Авторы обращения отмечают, что только в 2025 году гражданам России выдали 477 878 шенгенских туристических виз, значительная часть которых предусматривала многократный въезд в страны Шенгенской зоны. По мнению министров, такая практика противоречит рекомендациям Еврокомиссии по более строгому подходу к рассмотрению заявок от российских граждан и свидетельствует о пробелах в общей политике ЕС в отношении государства-агрессора.
11 стран призвали закрыть лазейку для россиян / Фото Unsplash
Какие страны выдали больше и меньше всего виз?
По данным "Шенгенского барометра", больше всего туристических виз гражданам РФ сейчас оформляют:
- Франция,
- Италия,
- Испания,
- Греция.
В то же время Польша и страны Балтии практически прекратили выдачу таких документов. Подписанты документа отмечают, что нынешняя система создала неравномерное распределение расходов и рисков. Пограничные государства ЕС вынуждены обеспечивать безопасность внешних границ и нести экономические потери от ограничений, тогда как другие страны продолжают получать прибыль от российского туризма.
В связи с этим Польша предложила создать специальный механизм визовых санкций, который позволит оперативно ограничивать выдачу шенгенских виз гражданам стран, представляющих угрозу для Европейского Союза. Аналогичный инструмент уже существует для государств с безвизовым режимом.
Кроме того, 11 стран призывают внести изменения в Визовый кодекс ЕС, чтобы ввести обязательные ограничительные меры в отношении граждан России, независимо от страны их проживания. Также предлагается рассмотреть эстонскую инициативу по идентификации бывших и действующих российских военнослужащих и запрета им въезда в Шенгенскую зону.
Как изменилась визовая политика ЕС в отношении россиян после начала войны?
- После начала полномасштабной агрессии России против Украины Европейский Союз пересмотрел подходы к выдаче виз гражданам РФ. В частности, было приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что усложнило процедуру получения шенгенских виз.
- Кроме того, в 2022 году Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам тщательно рассматривать заявления от российских граждан и предоставлять приоритет только тем поездкам, которые имеют веские основания.
- Дальнейшее ужесточение правил произошло в 2025 году. Тогда для граждан РФ ввели дополнительные ограничения, в частности требование подавать отдельную заявку на каждую поездку в страны ЕС. Получение многократных долгосрочных виз стало значительно сложнее, а проверки заявителей – более придирчивыми.
- Впрочем, несмотря на введенные меры, количество выданных шенгенских виз россиянам остается значительным. Более того, в отдельных странах Евросоюза в последние годы фиксируется рост числа выданных разрешений на въезд, что вызывает все больше дискуссий относительно эффективности действующих ограничений.