Соответствующее письмо, подписанное министрами внутренних и иностранных дел, оказалось в распоряжении польской радиостанции RMF FM.

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Кто выступает за ограничения против россиян?

Среди подписантов документа – Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, которые не являются членами Европейского Союза. В письме министры выразили обеспокоенность ростом количества российских туристов в странах ЕС на фоне продолжающейся войны против Украины.

Глубокое беспокойство вызывает рост количества российских туристов, которые проводят отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, тогда как ракеты и дроны продолжают поражать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине,

– отмечается в документе.

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Авторы обращения отмечают, что только в 2025 году гражданам России выдали 477 878 шенгенских туристических виз, значительная часть которых предусматривала многократный въезд в страны Шенгенской зоны. По мнению министров, такая практика противоречит рекомендациям Еврокомиссии по более строгому подходу к рассмотрению заявок от российских граждан и свидетельствует о пробелах в общей политике ЕС в отношении государства-агрессора.



11 стран призвали закрыть лазейку для россиян / Фото Unsplash

Какие страны выдали больше и меньше всего виз?

По данным "Шенгенского барометра", больше всего туристических виз гражданам РФ сейчас оформляют:

Франция,

Италия,

Испания,

Греция.

В то же время Польша и страны Балтии практически прекратили выдачу таких документов. Подписанты документа отмечают, что нынешняя система создала неравномерное распределение расходов и рисков. Пограничные государства ЕС вынуждены обеспечивать безопасность внешних границ и нести экономические потери от ограничений, тогда как другие страны продолжают получать прибыль от российского туризма.

В связи с этим Польша предложила создать специальный механизм визовых санкций, который позволит оперативно ограничивать выдачу шенгенских виз гражданам стран, представляющих угрозу для Европейского Союза. Аналогичный инструмент уже существует для государств с безвизовым режимом.

Кроме того, 11 стран призывают внести изменения в Визовый кодекс ЕС, чтобы ввести обязательные ограничительные меры в отношении граждан России, независимо от страны их проживания. Также предлагается рассмотреть эстонскую инициативу по идентификации бывших и действующих российских военнослужащих и запрета им въезда в Шенгенскую зону.

Как изменилась визовая политика ЕС в отношении россиян после начала войны?