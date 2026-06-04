Відповідний лист, підписаний міністрами внутрішніх та закордонних справ, опинився у розпорядженні польської радіостанції RMF FM.

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Хто виступає за обмеження проти росіян?

Серед підписантів документа – Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, які не є членами Європейського Союзу. У листі міністри висловили занепокоєння зростанням кількості російських туристів у країнах ЄС на тлі війни проти України.

Глибоке занепокоєння викликає зростання кількості російських туристів, які проводять відпустку на європейських пляжах та європейських курортах, тоді як ракети та дрони продовжують вражати цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні,

– наголошується у документі.

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Автори звернення зазначають, що лише у 2025 році громадянам Росії видали 477 878 шенгенських туристичних віз, значна частина яких передбачала багаторазовий в'їзд до країн Шенгенської зони. На думку міністрів, така практика суперечить рекомендаціям Єврокомісії щодо суворішого підходу до розгляду заявок від російських громадян і свідчить про прогалини у спільній політиці ЄС щодо держави-агресора.



11 країн закликали закрити лазівку для росіян / Фото Unsplash

Які країни видали найбільше та найменше віз?

За даними "Шенгенського барометра", найбільше туристичних віз громадянам РФ наразі оформлюють:

Франція,

Італія,

Іспанія,

Греція.

Водночас Польща та країни Балтії практично припинили видачу таких документів. Підписанти документа наголошують, що нинішня система створила нерівномірний розподіл витрат і ризиків. Прикордонні держави ЄС змушені забезпечувати безпеку зовнішніх кордонів та нести економічні втрати від обмежень, тоді як інші країни продовжують отримувати прибутки від російського туризму.

У зв'язку з цим Польща запропонувала створити спеціальний механізм візових санкцій, який дозволить оперативно обмежувати видачу шенгенських віз громадянам країн, що становлять загрозу для Європейського Союзу. Аналогічний інструмент уже існує для держав із безвізовим режимом.

Крім того, 11 країн закликають внести зміни до Візового кодексу ЄС, щоб запровадити обов'язкові обмежувальні заходи щодо громадян Росії, незалежно від країни їхнього проживання. Також пропонується розглянути естонську ініціативу щодо ідентифікації колишніх і чинних російських військовослужбовців та заборони їм в'їзд до Шенгенської зони.

Як змінилася візова політика ЄС щодо росіян після початку війни?