Закордонні спецслужби радять не купувати смартфони Huawei: у чому причина

Увага до китайського виробника телефонів Huawei продовжує зростати. Компанія із Піднебесної знаходиться під пильним наглядом ФБР, ЦРУ та Агентства національної безпеки США (NSA), які застерігають користувачів від покупки смартфонів Huawei, окрім того, компанія Best Buy вже припинила замовляти девайси китайського виробника, адже пристрої становлять приховану небезпеку для мереж.

Про це повідомляє Engadget.

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Згідно зі звітом Ради з оцінки безпеки Huawei (HCSEC), установа продовжує турбуватися про процеси розробки програмного забезпечення пристроїв Huawei і можливі ризики для телекомунікаційних мереж Великобританії.

HCSEC був створений в 2010 році. Завдяки цьому відомству уряд Великобританії має право стежити за діяльністю компанії, оскільки Huawei проникла в телекомунікаційну інфраструктуру країни. Однак, незважаючи на те, що HCSEC справляється з усіма своїми обов'язками, в його звіті говориться про "несправність в технологічних процесах Huawei".

У HCSEC хочуть переконатися, що китайський виробник буде впроваджувати бінарний код в свої смартфони. Цей код не містить ніяких ризиків для британських телекомунікаційних систем. Проте, як виявилося, тільки в одному з чотирьох продуктів китайського виробника був вбудований відповідний код. У звіті HCSEC підкреслюється, що ця єдина збірка ще не поширюється ні одним британським рітейлером.

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