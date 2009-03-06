Закриття бази

Американські військові союзники слідом за США покинуть територію Киргизстану.

Киргизький парламент денонсував угоду з 11 країнами-учасниками антитерористичної коаліції, військові контингенти яких перебували на авіабазі в Манасі. На початку лютого, нагадаємо, парламент Киргизстану розірвав угоду зі Сполученими Штатами про розміщення американської бази в бішкекському аеропорту. Відтак іноземні військові повинні покинути киргизьку територію до середини серпня цього року. Водночас кілька днів тому президент Киргизстану Курманбек Бакієв висловив готовність до подальших переговорів з Сполученими Штатами про долю американської авіабази. Нагадаємо, база в аеропорту Манас була відкрита у грудні 2001 року для підтримки операції "Непохитна Свобода", яку війська антитерористичної коаліції на чолі з США розгорнули у Афганістані. Зараз на території бази перебуває загалом 1200 солдатів зі Сполучених Штатів та інших країн, а також військово-транспортні літаки.