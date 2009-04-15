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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Залатати "дірки"

09:08, 15 квітня 2009 272

Зміни до бюджету-коштом громадян?

Постанови, які кабмін прийняв на догоду Міжнародному валютному фонду можуть позначитися на добробуті пересічних громадян. Так, збалансувати бюджет Юлія Тимошенко вирішила за рахунок підвищення цін на електроенергію та природній газ. Хоча відразу ж запевнила, що стосуватиметься нововведення не всіх.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Піднімається ціна на газ та електроенергію з певною граничною межею споживання електроенергії. Обсяги використання електроенергії і природного газу, які є граничними для того, щоб підвищити на них тарифи, вони дуже ретельно обраховані і будуть стосуватися виключно заможних людей які живуть в приватних будинках".Зокрема, уряд рекомендував Нацкомісії з регулювання електроенергетики підвищити ціни на 5% для тих, хто споживає понад 2,5 тисячі кубометрів газу. І на 10 % зросте ціна для тих, кому необхідно понад 6 тисяч кубометрів газу. А тариф на світло в 3,5 рази збільшиться для споживачів, які "спалюють" понад 600 кіловат годин на місяць.Нагадаємо, у вівторок уряд своїми постановами прийняв рішення про збалансування бюджетів компанії НАК "Нафтогаз" та Пенсійного фонду. Верховна Рада, яка мала розглядати ці питання як законопроекти, не включила їх до порядку денного. Зазначимо, саме ці питання були ключовими для надання Україні другого траншу кредиту МВФ.           
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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