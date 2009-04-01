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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Залізничники в роботі

22:49, 1 квітня 2009 213

До 2012 року українські залізничники вивчать англійську мову.

Вивчити англійську та освоїти новітні технології протягом трьох років - "Укрзалізниця" готується до "Євро-2012". Окрім технічного переоснащення рухомого складу транспортники візьмуться за вдосконалення сервісу та створення комфортних умов для перебування в Україні іноземних туристів.Володимир Бадагов (заступник Міністра транспорту та зв'язку України): “Готуватимуться люди до знання мови, будуть залучатися студенти, будуть підготовлені розмовники для особового складу, який обслуговуватиме пасажирів, оголошення і так далі”.2009 року у фінплані, який зараз перебуває на розгляді в уряді на модернізацію "Укрзалізниці" передбачено майже 5 мільярдів гривень. У планах - купівля 150 і капітальний ремонт більше тисячі пасажирських вагонів, придбання десятка нових локомотивів та кількох рейсових автобусів. До часу проведення футбольної першості обіцяють залізничники стовідсотково освоїти й Інтернет - замовлення квитків у такий спосіб, кажуть вони, значно полегшить життя як шанувальникам спорту, так і пересічним українцям.Микола Луханін (перший заступник Гендиректора "Укрзалізниці"): “Згідно нашим даним, було відпрацьовано більше 15 тис. замовлень по квитках. Це за повну вартість. Пільгові, поїздні, по знижках, дитячі - поки що програма в доопрацюванні, поки що не працює”.Залізничники обіцяють серйозно попрацювати і над вдосконаленням основних напрямків пасажиропотоку у час проведення чемпіонату - капітальний ремонт колій, модернізація систем зв’язку, розділення вантажних та пасажирських перевезень.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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