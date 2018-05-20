Залізниця з Києва до аеропорту "Бориспіль": озвучено дату завершення будівництва

До 1 грудня 2018 року завершать будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення від вокзалу "Київ-Пасажирський" до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Такий термін було погоджено попередньо і він буде дотриманий.

Про це повідомив в.о.голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, пише Урядовий портал.

Читайте також: Аеропорт "Бориспіль" знесе один із терміналів

Важкий строк, але до 1 грудня об’єкт буде зданий. Будівництво розпочали. Зараз фінально погоджуємо вигляд станції,

– сказав Кравцов.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час у дорозі – 35 хвилин.

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та два потяги PESA 630м на 192 місця.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Кабінет міністрів України підтримав розроблений ПАТ "Укрзалізниця" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення до "Борисполя".