У свіжому випуску "Є питання" за 27 серпня – нового очільника для Укрзалізниці обирали майже пів року. Без скандалів, звісно, не обійшлося. Врешті, головою правління компанії призначили однокурсника Саакашвілі і Порошенка – Володимира Жмака.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Сергій Лещенко розповів про деталі призначення нового керівника Укрзалізниці. Він також пояснив, які реформи найближчим часом чекають компанію.