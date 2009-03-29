"Залюдненний острів-2"

На чийому боці ти опинишся?

2157 рік. Після тривалої ядерної війни планета Саракш перебуває у стані екологічної кризи. Виникають і соціальні проблеми. Тепер Максиму Камереру, який блукає у пошуках Істини, доведеться почати боротьбу з небезпечними, страшними істотами - Невідомими Батьками. Окрім друга Гая та дівчини Ради у відважного героя немає однодумців. Тож Камереру доведеться зробити серйозний вибір - змінити своє життя або планету Саракш. Після виходу в прокат першої частини "Залюдненого острова", творці фільму навіть не сподівалися на такий його приголомшливий успіх. Хвиля народного захоплення потягнула за собою безліч творчих проектів, пов’язаних з пригодами Максима та його друзів, зокрема, й серія однойменних коміксів, які з’являться у продажу одночасно з продовженням фільму. Режисер картини - Федір Бондарчук. Головних героїв зіграли Василь Степанов, Юлія Снігірь та Петро Федоров. Також в ролях Сергій Гармаш, Олексій Серебряков, Федір Бондарчук та Андрій Мерзлікін. В кінотеатрах друга частина фільму "Залюднений острів. Сутичка" з 23 квітня.