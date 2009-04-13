Замах на мера

На мера Ужгорода Сергія Ратушняка вчинено збройний напад

Збройний напад вчинено на мера Ужгорода Сергія Ратушняка. Як повідомляє “Уніан”, інцидент стався у понеділок близько 18 години поблизу будівлі хімічного факультету Ужгородського національного університету. Мер, повертаючись з роботи додому, спеціально зупинився, аби проконтролювати, як ремонтують дорогу поблизу університету. Саме в цей час невідомий з криками кинувся на міського голову. У руках нападника був пістолет, однак поки невідомо, чи бойовий. Зловмисника знешкодили сам мер та його охорона. Затриманого доправили до міського відділу міліції. Його особу поки не називають.