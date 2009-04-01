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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Замах на проректора

17:06, 1 квітня 2009 284

Вдруге скоєно замах на проректора Національного авіаційного університету.

В столиці вдруге скоєно напад на першого проректора Національного авіаційного університету - колишнього нардепа. Це сталася близько 8 ранку, коли Микола Луцький їхав на авто по території НАУ. 5 куль, які влучили в “Мерседес” не зачепили ані самого проректора, ані водія.Останній, в минулому військовий, не розгубився. Коли після невдалих пострілів зловмисник почав втікати з місця пригоди на велосипеді, водій розвернув машину наздогнав та затримав зловмисника. На допомогу прийшла університетська охорона, а згодом і міліція.Володимир Дмитренко (заступник начальника прес-служби ГУ МВС України в м. Києві): “Наразі нападник затриманий, дає свідчення. У нього вилучена вогнепальна зброя, з місця також вилучені гільзи. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для того, щоб задокументувати цей злочин”.За словами правоохоронців, проти зловмисника буде порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Минулого разу замах на життя проректора вчинили два місяці тому біля його ж будинку. Колеги Максима Луцького кажуть, що на разі їхній шеф полишив політичну діяльність, відтак явних причин для замаху вони не бачать.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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