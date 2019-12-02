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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Замах на Соболєва: поліція розкрила деталі розслідування і назвала ймовірні версії

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      Андрій Крищенко повідомив деталі резонансного вбивства у Києві / mvs.gov.ua

      Голова Нацполіції Ігор Клименко і начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу повідомили подробиці розслідування резонансного вбивства 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва.

      Голова Нацполіції Києва повідомив, що основною версією вбивства дитини є фінансово-економічна діяльність батька вбитого хлопчика. Слідство розглядає також дві інші версії: сімейно-побутові проблеми або минула і нинішня діяльність батька загиблого.

      До теми: Обстріляли авто Соболєва та загинув його син: хто міг скоїти замах на депутата

      Постріл проводився з карабіна калібру 7,62.

      Зброю відправлять на експертизу, вилучили ряд речових доказів, фальшиві документи,
      – повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

      Після злочину В'ячеслава Соболєва взяли під охорону поліції.

      Поліція також зняла відео з навколишніх камер спостереження. Після того як було встановлено траєкторію кулі, слідчі дійшли до висновку, що постріли були зроблені з будинку, а не з іншого авто. В автомобілі в момент стрілянини, крім дитини, перебували його батьки і ще одна родичка.

      Андрій Крищенко також додав, що найближчим часом буде зібрано усю доказову базу для запобіжного заходу для підозрюваних. Встановлено, що це молоді люди віком 19 і 18 років. Він додав, що їм інкримінують статтю 115 ч.2. – навмисне вбивство. Водночас, за його словами, під час розслідування кваліфікацію ще можуть змінити.

      Окрім того, Крищенко відмовився коментувати чи причетний суддя Артур Ємельянов до замаху на вбивство.

      Що відомо про стрілянину у центрі Києва

      Сталася вона увечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У машині перебував чинний депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв та його трирічний син Олександр. Куля влучила хлопчикові у шию. Його намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.

      За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивсто. Також поліція ввела спецоперацією для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.
       

      Журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше Соболєва підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство.

      Журналіст Денис Казанський свого часу писав, що Соболєв одружився з колишньою дружиною російського співака Миколи Баскова – Світланою Шпігель. Батько останньої – колишній російський сенатор і фармацевтичний магнат.

      Хрещеною матір'ю хлопчика є відома співачка Ірина Білик.

      Сам Соболєв раніше заявляв, що одним із тих, хто йому погрожував, був скандальний суддя Артур Ємельянов. За словами Соболєва, тому нібито вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія". Разом, мовляв, вони переслідували одну мету – відняти нерухомість депутата у Маріуполі.

      Стрілянина у центрі Києва, внаслідок якої загинула трирічна дитина: відео 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Замах на Соболєва Новини Києва
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