Замах на Соболєва: поліція розкрила деталі розслідування і назвала ймовірні версії

Голова Нацполіції Ігор Клименко і начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу повідомили подробиці розслідування резонансного вбивства 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва.

Голова Нацполіції Києва повідомив, що основною версією вбивства дитини є фінансово-економічна діяльність батька вбитого хлопчика. Слідство розглядає також дві інші версії: сімейно-побутові проблеми або минула і нинішня діяльність батька загиблого.

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Постріл проводився з карабіна калібру 7,62.

Зброю відправлять на експертизу, вилучили ряд речових доказів, фальшиві документи,

– повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

Після злочину В'ячеслава Соболєва взяли під охорону поліції.

Поліція також зняла відео з навколишніх камер спостереження. Після того як було встановлено траєкторію кулі, слідчі дійшли до висновку, що постріли були зроблені з будинку, а не з іншого авто. В автомобілі в момент стрілянини, крім дитини, перебували його батьки і ще одна родичка.

Андрій Крищенко також додав, що найближчим часом буде зібрано усю доказову базу для запобіжного заходу для підозрюваних. Встановлено, що це молоді люди віком 19 і 18 років. Він додав, що їм інкримінують статтю 115 ч.2. – навмисне вбивство. Водночас, за його словами, під час розслідування кваліфікацію ще можуть змінити.

Окрім того, Крищенко відмовився коментувати чи причетний суддя Артур Ємельянов до замаху на вбивство.

Що відомо про стрілянину у центрі Києва

Сталася вона увечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У машині перебував чинний депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв та його трирічний син Олександр. Куля влучила хлопчикові у шию. Його намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.

За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивсто. Також поліція ввела спецоперацією для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.