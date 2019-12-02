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      Замах на Соболєва: що відомо про ймовірного вбивцю сина депутата

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      Підозрюваний у замаху на депутата Соболєва і вбивстві його сина Андрій Лаврега / колаж 24 каналу

      Україну сколихнуло резонансне вбивство малолітньої дитини депутата Київради Вячеслава Соболєва. Трагедія трапилась у центрі Києва, кілери цілились у Соболєва, проте куля вбила його 3-річного сина Олександра. Двох підозрюваних уже затримали, вони – колишні бійці АТО. Один із них – Андрій Лаврега на війні був снайпером.

      Лаврега на війні три роки просидів в окопах, воював на Сході з 17 років. Хлопець мав позивний "Тихий". Його напарником у злочині став товариш по батальйону на прізвище Семенов. Інформацію про те, що затримані хлопці воювали у його батальйоні підтвердив заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт в коментарі "Обозревателю".

      Важливо: Замах на депутата Соболєва: поліція вийшла на замовника

      Що відомо про Лаврегу

      Він родом із Черкас, на фронт пішов у 17 років. Хлопця не завжди брали на бойові операції, хоча він рвався у бій.

      Через юний вік його завжди оберігали, ще зовсім хлопчисько. Але він один із кращих, був і снайпером,
      – розповідають його товариші по службі.

      У соцмережах Лаврега називає себе Олександром Яровим.


      Андрій Лаврега (другий праворуч)/ фото з соцмереж

      Командир хлопця Андрій Гергерт розповів, що хлопець пішов з батальйону 7 місяців тому.

      "Він прийшов і сказав: "Усе, я більше не можу". Він 3 роки на війні. Люди, які повертаються з фронту, вони можуть убивати. Я про це вже 4 роки кричу. Якщо я доросла людина, я все для себе зрозумів, усвідомив, то це – пацани. Він із 17 років воює, він класний снайпер. Винні ті, хто затіяв війну і ті, хто цих пацанів за три копійки зараз наймає для вбивств", – прокоментував Гергерт трагедію.

      Гергерт про трагедію: відео

      Окрім того, підозрюваний у вбивстві Лаврега нагороджений державними нагородами за участь у війні на Донбасі.

      Про іншого підозрюваного, Семенова, відомо лише те, що він служив в одному батальйоні з Лаврегою.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині разом із дружиною, сином і подругою дружини перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв. У результаті куля влучила в шию його дитини, та померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
      • Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Цікаво, що підозрюваним – менше ніж 20 років.
      • Вони стріляли з будинку: відкрили вогонь із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.
      • Постріл виконали з карабіна калібром 7,62 міліметра.

      Актуально: Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Замах на Соболєва Новини Києва Кримінальні новини Війна на Донбасі
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