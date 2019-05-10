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      Замість реконструкції зрівняли з землею: у Львові незаконно знесли історичну будівлю

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      Історичний павільйон незаконно знесли у Львові
      Історичний павільйон незаконно знесли у Львові / Кадр з відео

      На території Стрийського парку у Львові знесли будівлю, яку збудували ще у 19 столітті і яка була історичною пам'яткою.

      Компанія, пов'язана із депутатом Львівської міськради та відомим у Львові бізнесменом Григорієм Козловським, мала реконструювати будівлю за адресою вулиця Уласа Самчука, 16.

      Дивіться також: У Львові знесли ще одну незаконну будівлю: фото

      Проте пам'ятку садово-паркового мистецтва, що на території Стрийського парку у Львові, просто знесли.

      Влада міста погоджувала містобудівні умови та обмеження на реконструкції будівлі під ресторан. Проект не передбачав, ані підйому даху, ані добудови.

      Як зазначив у коментарі Zaxid.net начальник відділу інспекції ДАБІ у Львові Святослав Кіндратів, гранична висота реконструйованої будівлі не мала перевищувати 15 метрів, будівництво мало відбуватись в межах існуючого фундаменту без змін зовнішніх розмірів будівлі.

      Чим була цінна будівля?

      Споруда була цінна тим, що була зведена ще за часів Австро-Угорщини. У 1894-му там проводилась Галицька Крайова виставка і це був один з небагатьох павільйонів, який зберігся до нашого часу.

      Як зараз виглядає історична будівля на вулиці Самчука у Львові:

       

      На кадрах видно, що зараз на місці будівлі, яка простояла понад століття, залишився лише фундамент.

      У Львові знесли історичну будівлю: дивіться відео

      Натепер будівля була власнітю ТОВ "Львів Енергія", яка зареєстрована за адресою зруйнованого павільйону.

      Що відомо про ТОВ "Львів Енергія"?Офіційно належить Юрію Ломазі – адвокатові відомого у Львові бізнесмена та депутата міськради Григорія Козловського.

      Козловському також належать низка ресторанів та готелів у місті, зокрема, один з найстаріших готелів "Гранд Готель". Депутат є співвласником відомої будівельної компанії Avalon Inc. та Львівської тютюнової фабрики.

      У декларації за 2018-й рік Козловський з дружинрю задекларував 9 квартир у Львові та 13 земельних ділянок на території Львова та області загальною площею понад 24 тисячі метрів квадратних.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини Львова Будівництво Скандальні забудови Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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