Замість реконструкції зрівняли з землею: у Львові незаконно знесли історичну будівлю

На території Стрийського парку у Львові знесли будівлю, яку збудували ще у 19 столітті і яка була історичною пам'яткою.

Компанія, пов'язана із депутатом Львівської міськради та відомим у Львові бізнесменом Григорієм Козловським, мала реконструювати будівлю за адресою вулиця Уласа Самчука, 16.

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Проте пам'ятку садово-паркового мистецтва, що на території Стрийського парку у Львові, просто знесли.

Влада міста погоджувала містобудівні умови та обмеження на реконструкції будівлі під ресторан. Проект не передбачав, ані підйому даху, ані добудови.

Як зазначив у коментарі Zaxid.net начальник відділу інспекції ДАБІ у Львові Святослав Кіндратів, гранична висота реконструйованої будівлі не мала перевищувати 15 метрів, будівництво мало відбуватись в межах існуючого фундаменту без змін зовнішніх розмірів будівлі.

Чим була цінна будівля?

Споруда була цінна тим, що була зведена ще за часів Австро-Угорщини. У 1894-му там проводилась Галицька Крайова виставка і це був один з небагатьох павільйонів, який зберігся до нашого часу.

Як зараз виглядає історична будівля на вулиці Самчука у Львові:

На кадрах видно, що зараз на місці будівлі, яка простояла понад століття, залишився лише фундамент.

У Львові знесли історичну будівлю: дивіться відео

Натепер будівля була власнітю ТОВ "Львів Енергія", яка зареєстрована за адресою зруйнованого павільйону.

Що відомо про ТОВ "Львів Енергія"?Офіційно належить Юрію Ломазі – адвокатові відомого у Львові бізнесмена та депутата міськради Григорія Козловського.



Козловському також належать низка ресторанів та готелів у місті, зокрема, один з найстаріших готелів "Гранд Готель". Депутат є співвласником відомої будівельної компанії Avalon Inc. та Львівської тютюнової фабрики.



У декларації за 2018-й рік Козловський з дружинрю задекларував 9 квартир у Львові та 13 земельних ділянок на території Львова та області загальною площею понад 24 тисячі метрів квадратних.