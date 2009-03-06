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Заочний позов

17:06, 6 березня 2009 198

Розгляд заочного судового позову екс-судді Ігоря Зварича до Верховної Ради знову перенесено.

Нагадаємо, колишній голова Львівського адміністративного апеляційного судувимагає скасувати постанову Верховної Ради, якою його звільнено з роботи після скандальних обшуків і звинувачень у хабарництві. Оскільки позов надійшов поштою, судді засумнівалися у правдивості підпису на документі, і зобов’язали Зварича, який перебуває у розшуку, особисто з’явитися на розгляд справи.Віталій Мартинюк (суддя Львівського окружного адміністративного суду): "На сьогоднішній день засідання суду не вдалося провести. Відповідач Ігор Васильович Зварич не з’явився".Малоймовірно, що екс-суддя, який перебуває у розшуку з грудня минулого року, таки з’явиться на розгляд свого позову особисто. Шукаємо - зазначив напередодні міністр внутрішніх справ.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Шукаємо вітра в полі, якого випустили ті, хто мав би тримати міцно. Звичайно є оперативна інформація, але вона не підлягає розголошенню в ході прес-конференції".Наступне засідання суду заплановано на 30 березня. У суді зазначили - якщо і тоді позивач Ігор Зварич не прийде, судді вирішуватимуть, що робити далі.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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