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Запланували ще при прийнятті бюджету: чому уряду вигідне падіння гривні

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Падіння гривні
Падіння гривні / frontnews.eu

В середині вересня в Україну здійснить візит технічна місія Міжнародного валютного фонду, яка має оцінити роботу української влади та прийняти рішення про транш.

Про це у своєму відеоблозі "Бізнес-варта" розповіла Тетяна Острікова.

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За її словами, це рішення буде сигналом для всіх інших кредиторів і інвесторів щодо подальшої долі української економіки та національної валюти. Якщо рішення позитивне – то катастрофи з гривною не буде, іноземні кредитори продовжать позичати гроші та вкладати можливі інвестиції, тож транш МВФ – це певний іміджевий індикатор для України.

"Якщо ж висновок технічної місії та подальших керівних органів МВФ буде негативний, то гривня продовжить падіння і спрогнозувати рівень дна не візьметься ніхто. Але прогнози та аналітика більшості експертів чомусь мовчать про важливий факт. Уряд не просто зацікавлений в падінні гривні, він це запланував. 
– заявила політик.

Вона запевнила, що при формуванні бюджету на 2018 рік курс долара був закладений 30 гривень. І якщо гривня впаде, то уряд нарешті зможе закрити дірки в бюджеті. В уряді звикли видавати за власні успіхи збільшення надходжень в бюджет спричинених зростанням курсу долара. І називають це збільшення надходжень або результатом боротьби з контрабандою, або покращенням економічної активності.

Острікова наголосила: владі вигідна девальвація гривні, адже в такий спосіб можна задовольнити апетити наших експортерів (велика частина яких є головними фінансово-промисловими та політичними групами в Україні). Саме для них і девальвують гривню, тому що експортери мають валютну виручку, і чим дорожча іноземна валюта, тим їм краще.

Відео повного випуску відеоблогу Тетґни Острікової "Бізнес-варта" за 20 серпня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги МВФ Транш МВФ Долар Долар-Гривня
Джерело: 24 канал
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