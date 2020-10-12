Аварія за участі легковиків Renault та ВАЗ трапилася на в'їзді до міста на трасі "Бориспіль - Маріуполь". Внаслідок зіткнення автівок водій однієї з них загинув. Усі його пасажири опинилися у лікарні.

Подробиці ДТП, яка сталася 10 жовтня, повідомили у поліції Запорізької області. Правоохоронці підозрюють у порушенні правил дорожнього руху жінку-водія "Renault".

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За попередніми даними, зіткнення легковиків сталося через те, що власниця білого авто не пропустила ВАЗ на перехресті, хоча він мав перевагу. Через це "француз" на великій швидкості влетів у проїжджаючу машину, яку розкрутило по всій дорозі.



У ДТП загинув водій ВАЗу / Фото пресслужба поліції Запорізької області

Багато постраждалих

26-річний водій ВАЗу отримав не сумісні із життям травми. Його пасажири – 36-річна жінка, молодший за неї чоловік та підліток були госпіталізовані з місця події каретами "швидкої".

Постраждала і власниця "Renault". Їй також надають допомогу в одній із лікарень міста. Стан постраждалих на цей час невідомий.

Порушницю можуть посадити, але не у колонію

За фактом події поліцейські відкрили кримінальну справу. Кваліфікували її як "порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель людини".

Подібні справи в Україні рідко закінчуються обвинувальними вердиктами. Але, якщо суд визнає жінку винною, її можуть посадити на термін від 3 до 8 років.

Зазвичай засуджені за такою статтею відбувають покарання у виправних центрах, а не колоніях. Як, наприклад, Олена Зайцева, чий Lexus вилетів на тротуар і збив 11 людей у Харкові.