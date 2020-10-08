Станом на сьогодні на 100% забезпечені киснем ліжка, виділені під COVID-19, в Дніпрорудненській, Токмацькій, Якимівській лікарні і в Запорізькій дитячій лікарні №5.

Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на пресконференції щодо актуальної ситуації з підготовки до 2 хвилі захворюваності на COVID-19 в Запорізькій області.

На засіданнях регіональної комісії ТЕБ НС поставлено завдання забезпечити медичні заклади першої і другої хвилі засобами індивідуального захисту і киснем. Наша мета – показник забезпечення киснем не менш ніж: 80% в 19-ти закладах першої хвилі та 40% в 21-му закладі другої хвилі!,

– наголосив Віталій Боговін.

Він також зазначив, що медичні працівники в області, що працюють безпосередньо з хворими на СOVID-19, постійно отримують виплати до 300% від заробітної плати.

Голова ОДА звернув увагу, що зараз 67 закладів уклали договір з Національною службою здоров’я України по пакету з надання медичних послуг COVID-19 на загальну суму 517,3 млн грн.

"Ця сума передбачає закупівлю ліків, засобів індивідуального захисту і дезінфікуючих засобів, а також кошти на доплату працівникам, які безпосередньо надають допомогу хворим на COVID-19", – сказав Віталій Боговін.

Окрім того, керівник запорізької області повідомив, що в умовах стрімкого зростання захворюваності на COVID-19 телемедицина стала ще більш актуальною.

"Проаналізувавши ефективність використання бюджетних коштів, я побачив наступне: 93 мобільні телемедичні комплекси, на які держава витратила майже 11 млн грн лежать десь в коморах, притрушені пилом! Зараз ми виправили цю ситуацію – створили мережу і обласний телемедичний центр. До мережі Єдиного телемедичного простору уже долучилися 52 заклади охорони здоров’я Запорізької області", – підкреслив голова ОДА.