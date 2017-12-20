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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Запорізькі авіабудівники передали модернізований гвинтокрил Нацгвардії: відео

22:07, 20 грудня 511 Читать новость на русском

МІ-2, який отримали нацгвардійці, пройшов глибоку модернізацію. Конструктори запевняють: він став на третину потужнішим, ніж був раніше. Випробував модернізований вертоліт особисто командувач Нацгвардії.

Старий МІ-2 після модернізації на заводі "Мотор Січ" став на третину потужніший, запевняють конструктори. І гарантують 12 років безперебійних польотів. В'ячеслав Богуслаєв, президент компанії, переконує, що ціна є втричі дешевшою за західну.

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Пілоту Нацгвардії не одразу вдалося підняти машину в повітря. А от посадка обійшлась без несподіванок

Загалом військові лишилися задоволеними. Оновлений МІ-2 перелетить до сумського підрозділу Нацгвардії, де готують льотчиків. Його використовуватимуть в навчальних та бойових цілях, зокрема, і як легковий штурмовий вертоліт. В планах Національної Гвардії наступного року придбати ще три гвинтокрили.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Запоріжжя Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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