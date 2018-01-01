Запорізькі відчайдухи екстремально зустріли Новий рік: відео

Екстрим з нагоди свята традиційно організували запорізькі відчайдухи. Прихильники роуп-джампінгу – стрибків на мотузці – щороку 31 грудня приходять на міст через Дніпро і у вільному падінні в 40-метрову прірву зустрічають Новий рік.

Арина Прохорова вперше стрибнула із запорізького мосту 15 років тому. З того часу вона виконала десятки подібних стрибків, але каже: новорічні польоти – особливі.

"В нас є традиція: кожен рік 31 грудня ми стрибаємо з мосту. Свобода від польоту завжди радує", – розповіла екстремалка Арина Прохорова.

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Зі сторони такі стрибки можуть видатись повним божевіллям. Та відчайдухи запевняють, що усе цілком безпечно. Подвійна альпіністська страховка розрахована з 10-разовим запасом тримати вагу людського тіла.

Досвідчені екстремали радять українцям у новому році не засиджуватися вдома, а зважитися на справжні вчинки, проявити характер, спробувати змінити життя на краще.

У нас зміни в нашій країні відбудуться тоді, коли ми відірвемо нижню частину нашої спини від дивану і будемо робити те, що нам хочеться. Ми ж вільні люди. Знайдіть у собі волю і зробіть щось незвичайне,

– порадив екстремал Олександр Шкаліков.

Загалом на святковий стрибок наважились майже півсотні відчайдухів.