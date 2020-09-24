Станом на сьогодні уже збудовано першу чергу Запорізької вітроелектростанції потужністю 98 МВт.

Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на пресконференції.

Після завершення будівництва вона стане найбільшою ВЕС в Україні з сумарною потужністю 500 МВт, а також увійде в п’ятірку найбільших наземних вітроелектростанцій в Європі. Введення в експлуатацію вже в цьому році. Вважаю цю подію надважливою не лише для нас, але й для всієї України!,

– наголосив Віталій Боговін.

Він також зазначив, що Запорізька область стала лідером з реалізації проєкту Президента України "Велике будівництво". Всі капітальні ремонти та реконструкції проводяться у зазначені терміни з урахуванням якості проведення робіт. Запорізька область стала однією з перших в Україні, яка встановила камери і зробила онлайн карту об'єктів Великого Будівництва.

Голова ОДА звернув увагу на будівництво запорізьких мостів – флагмана програми Президента "Велике будівництво".

Згідно з договором, термін будівництва мостів – 4 роки. Ми ж плануємо завершити через 2 роки. Роботи ведуться цілодобово. На цей рік заплановано фінансування у розмірі 3,7 млрд грн. До кінця 2020 року заплановано відкрити 1 смугу руху на мості, який з’єднує Бабурку з о. Хортиця,

– сказав Віталій Боговін.

Окрім того, керівник запорізької області повідомив, що повністю завершено ремонт дороги на море загальнонаціонального значення. Це реконструкція ділянок траси Н–30 "Василівка–Бердянськ" 112,3 км та М-18 "Запоріжжя-Василівка" 123 км.

"За всю історію незалежності, в Запорізькій області відремонтовано рекордну кількість доріг. Ми маємо чим пишатись", – підкреслив голова ОДА.