Запуск метро в Україні: в Харкові вже працює, а в Дніпрі досі не відкрили – фото, відео

В Україні з 25 травня дозволили роботу метро. Водночас не всі міста змогли вчасно запустити метрополітен. Зокрема, в Дніпрі метро досі не відкрили. Водночас у Харкові вже понад 40 тисяч пасажирів змогли проїхатись у підземці.

Чому метро в Дніпрі не відкрилось

Міська комісія з надзвичайних ситуацій Дніпра затягнула з рішенням про відновлення роботи метро. В МОЗ до останнього вагалися, чи відкривати в місті метрополітен. Відповідне рішення можуть ухвалити сьогодні, повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

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Водночас тролейбуси та трамваї в Дніпрі запрацювали в звичайному режимі без спецперепусток.

Як працює метро в Харкові

У Харкові метро запрацювало ще з 05:30. На підприємстві запевнили, що пускатимуть в метро лише пасажирів у масках та респіраторах. Оголошення про це з'явилися на входах до станцій.

Оголошення в метро Харкова / Фото ХС

Однак очевидці стверджують, що на платформи підземки потрапили як люди в масках, так і без них. При цьому працівники метро носять маски.

За даними міськради Харкова, протягом перших чотирьох годин работи метро перевезло понад 40 тисяч пасажирів.

Чергові поліцейські видавали окремим людям маски, але попередили, що кількість безкоштовних масок обмежена.

Зверніть увагу! Міська влада Харкова повідомила, що прямі збитки метро в Харкові за час карантину перевищили 180 мільйонів гривень.

Харківське метро відновило роботу / true.xa

Дивіться відео про запуск метро в Харкові:

Що відомо про відкриття метро в Україні? Метро в Києві, Дніпрі та Харкові закрили 17 березня під час першої хвилі карантину в Україні, пов'язаного з пандемією COVID-19. Увесь цей час метрополітен був закритий.



Про відновлення роботи підземки спершу просили мери цих міст. Згодом у межах послаблення карантинних обмежень уряд дозволив відкрити метро.



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